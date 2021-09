Paranormal Activity 7, svelato il titolo! L'horror avrà il bollino del vietato ai minori

Paranormal Activity 7 è stato girato in gran segreto negli scorsi mesi, e adesso la Blumhouse ha finalmente svelato qualche dettaglio in più a partire dal titolo ufficiale.

Il film, per il quale la Paramount ha già annunciato la data d'uscita, sarà intitolato Paranormal Activity: Next of Kin: inoltre la nuova puntata della saga, che negli Stati Uniti sarà distribuita nella stagione di Halloween in esclusiva streaming sulla piattaforma Paramount+ e non uscirà al cinema (ancora sconosciuti i piani per la distribuzione italiana), sarà presentata con un 'bollino rosso' da vietato ai minori, dato che nelle scorse ore Paranormal Activity 7 è stato classificato R.

Il regista Christopher Landon, famoso per aver diretto gli horror Happy Death Day e Freaky, tornerà nel franchise di Paranormal Activity dopo aver scritto le sceneggiature di Paranormal Activity 2, 3 e 4, ovvero i capitoli che per primi hanno iniziato ad espandere i retroscena della serie horror indipendente per formare una saga interconnessa. In precedenza Landon aveva anche diretto il primo capitolo spin-off della serie Paranormal Activity: The Marked Ones, uscito nel 2014.

Paranormal Activity: Next of Kin includerà nel cast Emily Bader (Broken Visions, Charmed), Roland Buck III (Chicago Med, Better Call Saul) e Dan Lippert (The Grand Slams, Brooklyn Nine-Nine), con la regia affidata a William Eubank (Underwater). Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto.