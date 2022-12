Paranormal Activity 7, Stephen King e tanto altro nelle uscite Plaion di gennaio 2023

Tantissime offerte per gennaio 2023 in arrivo da Plaion Pictures per gli amanti dell'home-video, con il ritorno della saga di Paranormal Activity, un grande cult dell'horror tratto da Stephen King e tanto altro ancora.

Paranormal Activity 7: Parente Prossimo sarà disponibile dal 19 gennaio in versione bluray, prodotto da Jason Blum e dal creatore della saga Oren Peli: nel film, la regista di documentari Margot si reca in un’isolata comunità Amish nella speranza di incontrare e scoprire qualcosa su sua madre e i suoi parenti perduti. Dopo una serie di strani accadimenti e scoperte, lei e la sua troupe si rendono presto conto che questa comunità che li ha accolti potrebbe nascondere qualcosa di sinistro.

Lo stesso giorno arriva in home-video Gli occhi del gatto, che sarà disponibile anche in 4K UHD: dopo Creepshow, dal genio di Stephen King arriva un altro cult antologico prodotto da Dino De Laurentiis (Dune, Conan il barbaro) per la regia di Lewis Teague (Alligator, Cujo), tre racconti del terrore scritti in prima persona da Stephen King che, nel prologo, si diverte a strizzare gli occhi al suo universo da incubo.

Infine, nel corso del mese arriveranno anche la versione 4K di Pulp Fiction (19 gennaio), la versione 4K di Super 8 di JJ Abrams (sempre 19 gennaio) e la versione 4K di Punto di non ritorno (ancora 19 gennaio). Cambiando totalmente genere è in uscita (indovinate da che giorni) anche la versione DVD e 4K + bluray di Le buone stelle di Hirokazu Koreeda, e infine, sempre da quel giorno lì, anche le edizioni 4K di Men di Alex Garland e di Mona Lisa and the blood moon di Ana Lily Amirpour.

Che dire? Conviene risparmiare durante le feste in vista di un gennaio di fuoco!