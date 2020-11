Paranormal Activity 7, scelto il regista del nuovo capitolo del franchise horror

In una nuova intervista pubblicata su Dread Central, Christopher Landon, intercettato per la promozione del suo nuovo Freaky, sempre di produzione Blumhouse, ha avuto modo di parlare dell'annunciato Paranormal Activity 7, soffermandosi su elogi profusi al regista.

La celebre e fortunata serie horror, apparentemente conclusasi con Paranormal Activity: The Ghost Dimension, continuerà per la sceneggiatura di Christopher Landon, già regista di Auguri per la tua morte e Ancora auguri per la tua morte per la casa di produzione di Blum. Landon, che ha scritto Paranormal Activity 2, Paranormal Activity 3 e Paranormal Activity 4, oltre ad aver diretto lo spin-off Il Segnato, scriverà il nuovo episodio, e a tal proposito ha parlato anche del regista scelto per il progetto:



"Sto scrivendo il nuovo film di Paranormal Activity e lo stiamo rebootando. Sono super entusiasta del regista che abbiamo scelto per questo capitolo ma non posso rivelarvi il nome perché non mi è purtroppo permesso farlo. È una gran conquista per la serie. È fantastico! Le persone resteranno davvero sorprese della direzione in cui stiamo portando questa cosa".

Jason Blum aveva dichiarato precedentemente: "Stiamo sviluppando un nuovo Paranormal Activity" ha dichiarato Jason Blum. "Alla sceneggiatura abbiamo Chris Landon, che ha scritto quasi tutti i film ne ha diretto uno, è davvero un po' come lo showrunner della saga, e sta facendo un gran lavoro con Paranormal Activity 7. Che, posso anticiparlo, non sarà il titolo finale del film, ma adesso lo chiamiamo così per comodità."