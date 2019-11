Paranormal Activity 7, rivelata la data di uscita del nuovo capitolo

A pochi mesi di distanza dall'annuncio di un nuovo capitolo, Paramount ha fissato ufficialmente la data di uscita nelle sale del nuovo Paranormal Activity.

Settimo film della saga horror mockumentary, Paranormal Activity 7 debutterà al cinema il 19 marzo 2021. Nonostante la conferma dell'uscita, Blumhouse e Paramount sono ancora alla ricerca del cast e di un regista che lavorerà alla pellicola per riportare il franchise su grande schermo a sei anni di distanza da Paranormal Activity - Dimensione fantasma.

Il sesto capitolo, uscito nelle sale nel 2015, è stato distribuito in Italia direttamente in home video saltando l'uscita nelle sale, al contrario di quanto fatto con i film precedenti. Per altri approfondimenti sulla pellicola potete leggere la nostra recensione di Paranormal Activity - Dimensione Fantasma.

Paranormal Activity 7 è attualmente in sviluppo ma non sono ancora stati rivelati titolo ufficiale e dettagli di trama:: non sappiamo quindi se si tratterà di un seguito di Dimensione Fantasma o di un prequel, come già successo per Paranormal Activity 2 e Paranormal Activity 3.

A fronte di un budget di soli $15.000, il primo Paranormal Activity (2009) ha incassato la bellezza di $193 milioni in tutto il mondo diventando uno dei film più redditizi della storia in rapporto al costo di produzione. Cosa vi aspettate dal nuovo capitolo? Fatecelo sapere nei commenti.