Paranormal Activity 7, Jason Blum parla del nuovo capitolo: tornerà anche Katie?

È stato annunciato ormai da più di un anno lo sviluppo di un Paranormal Activity 7, nuovo capitolo della saga horror prodotta da Jason Blum, che dopo aver annunciato ufficialmente Chris Landon come regista del film, adesso è tornato a parlare del progetto durante una chat del Fandom, soffermandosi su di un'interessante eventualità.

Dei sei capitoli attualmente all'attivo, solo il primo è ancora oggi ricordato come un horror ricco di idee e dal concept straordinario e seminale. La storia del titolo apripista seguiva la vita della coppia formata da Katie e Micah, appena trasferiti in una nuova casa e subito perseguitati da uno spirito malvagio che alberga nell'edificio. Con 15 milioni di dollari di budget, Paranormal Activity ha incassato la bellezza di 190 milioni, rivelandosi un successo devastante.



Altra cosa importante è che è stato anche il primo film della Blumhouse Pictures ed è per questo vicino al cuore di Jason Blum, che fattosi ormai un certo nome in quel di Hollywood e apprezzato in lungo e in largo da cinefili appassionati del genere, adesso sta spendendo anima e corpo nella realizzazione di questo Paranormal Activity 7.



Quando allora gli è stato chiesto del possibile ritorno dell'attrice Katie Featherstone nei panni di Katie per questo nuovo progetto, Blum ha risposto: "Al momento non saprei dirtelo. Sicuramente faremo il film. Lo stiamo sviluppando in questo momento ma non so ancora dove andrà a parare la storia. Ne stiamo discutendo e stanno venendo fuori idee interessanti. Posso dirti questi: mi piacerebbe moltissimo riportare Katie nel franchise di Paranormal Activity. Lei è davvero una grande attrice, una cara e vecchia amica e spero di potere realizzare questo desiderio".



