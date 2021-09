Paranormal Activity 7 è stato anticipato: Paramount svela la nuova uscita a sorpresa!

Nel giro di pochi mesi la Blumhouse e Paramount hanno annunciato il cast di Paranormal Activity 7 e poi svelato che le riprese del reboot sono già state completate, rendendo nota una data d'uscita per marzo 2022.

Tuttavia nelle scorse ore la major ha sorpreso i fan della saga horror cult annunciando che l'uscita del nuovo capitolo è stata anticipata: la Paramount ha infatti svelato che l'ultima aggiunta al franchise di Paranormal Activity arriverà su Paramount+ ad Halloween; in aggiunta, sarà accompagnata da un nuovo documentario incentrato sulla realizzazione del misterioso reboot. Una data di uscita esatta deve ancora essere annunciata, ma entrambi i progetti usciranno 'prima della festa di Halloween', come dichiarato dalla Paramount. "La nuova puntata di Paranormal Activity porterà in dono ai fan una rivisitazione inaspettata dell'amato franchise horror", ha rivelato Tanya Giles, Chief Programming Officer di ViacomCBS Streaming. "Insieme al film lanceremo anche un documentario sulla realizzazione del nuovo Paranormal Activity, ed entrambi arriveranno sul nostro servizio di streaming on demand Paramount+ in tempo per Halloween".

Paranormal Activity 7 è stato scritto da Christopher Landon e diretto da William Eubank, con Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert e Henry Ayers-Brown nel cast. Al momento non ci sono dettagli sulla trama, né specifiche sulla distribuzione italiana: essendo un'esclusiva Paramount+ che negli USA salterà la sala cinematografica per esordire direttamente in streaming, i fan dovranno aspettarsi un'uscita digitale nel mercato italiano? Per ulteriori aggiornamenti restate sintonizzati su Everyeye.