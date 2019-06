Paramount sta sviluppando il film d'animazione delle Spice Girls

Secondo quanto rivleato dall'Hollywood Reporter, Paramount Pictures sarebbe al lavoro su un film d'animazione con protagoniste le Spice Girls per il quale sono stati già trovati gli sceneggiatori.

La Paramount svilupperà la pellicola, attualmente ancora senza un titolo ufficiale, con la sua divisione animata, la Paramount Animation, con la presidente Mireille Soria che ha rivelato che il progetto è ancora nella sua fase preliminare. Del progetto di un film animato sulle Spice Girls, si parlava in realtà già da tempo.

Tutte le componenti del gruppo britannico, ovvero Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm, Geri Halliwell e Victoria Beckham si sono dette d'accordo nel firmare per il progetto in questione, dicendosi anche "molto coinvolte" nella gestazione. Ad occuparsi della sceneggiatura del film animato saranno Karen McCullah e Kiwi Smith, mentre alla produzione ci sarà Simon Fuller. Per il film è prevista la presenza delle maggiori hit delle Spice Girls, così come anche la comparsa di brani inediti.

Sono trascorsi quasi 22 anni dalla distribuzione nelle sale cinematografiche di Spiceworld: The Movie, da noi arrivato come Spice Girls - Il film, che riuscì a incassare più di 150 miliioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di appena 25 milioni. La band sarà tra poco nuovamente impegnata in un tour ma senza la presenza nella line-up di Victoria Beckham, che da anni ha sempre continuato a snobbare qualsiasi ipotesi di reunion. Le Spice Girls sono il gruppo femminile con le maggiori vendite internazionali, grazie alle oltre 85 milioni di copie vendute.