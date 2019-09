La Paramount ripesca Brilliance: Will Smith protagonista su script di Akiva Goldsman

Come riporta in esclusiva l'affidabile Deadline, la Paramount Pictures ha acquistato i diritti per l'adattamento cinematografico di Brilliance, tratto dall'omonimo romanzo di Marcus Sakey, offrendo nuovamente il ruolo da protagonista Will Smith e affidando inoltre lo script ad Akiva Goldsman (Io sono Leggenda).

Oltre a significare un re-team di attore e sceneggiatore dopo il successo di Io sono Leggenda, il ben ritrovato Brilliance sarà anche una co-produzione dei due, visto che a sviluppare il progetto ci penseranno proprio Weed Road di Goldsman insieme alla Westbrook and Overbook di Smith, in aggiunta a un altro partner rappresentato dalla The Story Factory di Shane Salerno.



La premessa del romanzo e dunque del film è: se l'1% dei bambini del mondo nascesse con poteri soprannaturali, in che modo si adatterebbe la società? La trilogia di Brilliance è ambientata in un futuro dove persone non neurotipiche - demonizzate e chiamate "deviati" o "anormali - minacciano lo status quo della popolazione normale con i loro doni unici e rari. Ufficialmente queste persone sono etichettate come Brillanti, appunto, e attentamente monitorati dai governi mondiali.



Smith vestirà i panni del protagonista Nick Cooper, agente federale che lavoro per il Dipartimento di Analisi e Risposta. Il suo compito è rintracciare e terminare gli anormali che utilizzano i loro doni per fare del male. Lui stesso è però un anormale con il dono dell'analisi predittiva, che gli permette di vedere cosa accadrà e impedire in casi specifici che accada (sì, ricorda un po' Minorty Report). Nick metterà ogni cosa in discussione quando gli verrà ordinato di dare la caccia all'anormale più pericolosa e sfuggente del paese, John Smith.



Brilliance non ha ancora una data d'uscita ufficiale.