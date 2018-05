Paramount prepara lo spin-off di G.I. Joe incentrato su Snake Eyes

Mentre la Paramount Pictures sta attivamente sviluppando un G.I. Joe 3, il The Hollywood Reporter conferma che lo studio sta sviluppando anche uno spinòoff della saga incentrato principalmente sul personaggio di Snake Eyes.

Evan Spiliotopoulos (La Bella & La Bestia) sta scrivendo la sceneggiatura per lo studio, mentre la produzione è affidata a Brian Goldner. Il personaggio di Snake Eyes è stato interpretato dall'attore e artista marziale Ray Park (X-Men, Star Wars - La minaccia fantasma) nei precedenti due capitoli della saga principale sui G.I. Joe.

Basato sul personaggio della linea di giocattoli prodotta da Hasbro, Snake Eyes è uno dei personaggi più popolari del franchise di G.I. Joe. E' apparso per la prima volta nei giocattoli e nei fumetti realizzati dalla Marvel nel 1982, ed è stato presentato come un ninja silente che non rimuove mai il suo casco. Storm Shadow, villain del franchise, è suo fratello.

Nel dicembre del 2015 è stata annunciata la realizzazione di un universo condiviso tra le proprietà della Hasbro con progetti quali G.I. Joe, Micronauts, Visionaries, M.A.S.K. e ROM: SpaceKnight. I progetti saranno realizzati dalla Paramount con Allspark Pictures, divisione cinematografica della Hasbro.

Il franchise fu lanciato nel 2009 con una pellicola di discreto successo interpretata da Channing Tatum. Nel 2013 fu realizzato un sequel/semi-reboot con Tatum in una piccola parte e attori come Dwayne 'The Rock' Johnson e Bruce Willis.