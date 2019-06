La Paramount posticipa le date di uscita di G.I. Joe 3 e Micronauts

Dopo i primi dettagli sulla trama di G.I. Joe 3 arrivati poche settimane fa, tutto sembrava procedere a gonfie vele per il nuovo film della Paramount prodotto in collaborazione con Hasbro, ma a quanto pare la major ha altri piani per la saga.

L'opera infatti arriverà nelle sale più tardi del previsto, con la data di uscita originale (27 marzo 2020) posticipata di ben sette mesi, per la precisione al 16 ottobre.

Stessa sorte riservata a Micronauts, altro progetto in sviluppo ispirato sempre ad una celebre linea di giocattoli Hasbro, a cui però è andata anche peggio: dal 16 ottobre 2020, infatti, il film è stato posticipato al 4 giugno 2021.

Il franchise di G.I. Joe, composto ad oggi da due film, ha già incassato in totale $678.1 milioni di dollari in tutto il mondo. L'ultimo capitolo di questo universo cinematografico action ispirato ai giocattoli prodotti dalla Hasbro è arrivato nelle sale ben sei anni fa, grazie a G.I. Joe: La Vendetta, che vantava un cast d'eccezione composto da Channing Tatum, Bruce Willis e Dwayne Johnson. L'opera ha incassato $375.7 milioni di dollari a livello internazionale.

Oltre al terzo capitolo, i fan attendono anche l'uscita di uno spin-off del primo film della saga, G.I. Joe: La Nascita dei Cobra, che Paramount Pictures sta sviluppando su Snake Eyes, personaggio interpretato dall'esperto in arti marziali Ray Park. La sceneggiatura di questo quarto film della saga sarà firmata da Evan Spiliotopoulos e tra i produttori ci sarà anche Brian Goldner.