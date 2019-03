Paramount al lavoro su un remake moderno de L'uomo che uccise Liberty Valance

Secondo quanto rivelato da Deadline, la Paramount avrebbe ingaggiato Chap Taylor per scrivere una sceneggiatura in chiave aggiornata ispirata al celebre western di John Ford, L'uomo che uccise Liberty Valance.

Nella pellicola originale del 1962 di Ford, che aveva per protagonisti due pilastri del cinema americano come James Stewart e John Wayne, il primo interpretava un giovane avvocato squattrinato e idealista, Ransom Stoddard, che provava a portare ordine e legge in una piccola città di frontiera abituata a infrangerla continuamente. Lee Marvin interpretava Liberty Valance, un fuorilegge che alla fine sarà costretto ad affrontare l'avvocato. Wayne aveva il ruolo di un pistolero il cui compito era quello di insegnare a Ransom a difendersi da solo. Il tutto è narrato tramite un flashback dello stesso Ransom al funerale di Tom Doniphon, il pistolero.

La versione che Taylor sta scrivendo per la Paramount sarà una rilettura in chiave moderna, in quanto la storia verrà trasportata nel 1991 a New York, all'apice del giro di cocaina nella città, quando il livello di criminalità e omicidi raggiunse un livello vertiginoso e mai avuto prima. Il protagonista sarà un giovane poliziotto nero e idealista che si offre volontario per stare di pattuglia nel quartiere di Harlem, uno dei più pericolosi della città. Farà coppia con un poliziotto di origini irlandesi che, a detta di Taylor, "è sì mosso dalle migliori intenzioni, ma non ha certo dei metodi che vanno per il sottile. Ruoterà tutto attorno ai sacrifici che dovranno compiere per arrivare a dove sono rispetto a dov'erano prima".

Alla produzione della pellicola c'è Matt Jackson. I crediti di Taylor includono la sceneggiatura di Ipotesi di reato, con Samuel L. Jackson e Ben Affleck, e due episodi di The Blacklist, di cui è anche uno dei produttori. Al momento sta anche scrivendo Cliff House per la Miramax prodotto da Kevin Williamson.