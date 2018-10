Paramount: in arrivo il remake di Ragazze a Beverly Hills

Deadline riporta che la Paramount è pronta a portare nel ventunesimo secolo Ragazze a Beverly Hills, realizzando un remake del cult anni '90 diretto da Amy Heckerling.

La Paramount rifarà il film ambientandolo ai giorni nostri, con il produttore Tracy Oliver (Girls Trip) che supervisionerà il progetto e Marquita Robinson (Glow) responsabile della sceneggiatura. Non è ancora chiaro se il remake introdurrà nuovi personaggi oppure arruolerà il cast del film originale.

Per chi non lo conoscesse, il film originale è una commedia romantica di formazione scritta e diretta dalla Heckerling e liberamente ispirata al romanzo Emma di Jane Austen. Ambientato nella Los Angeles degli anni '90, Ragazze a Beverly Hills vede Alicia Silverstone nei panni di Cher Horowitz, la ragazza più popolare della scuola, che insieme alla sua migliore amica Dione (Stacey Dash) deciderà di dare alla nuova arrivata Tai (Brittany Murphy) una riassettata generale, trasformandola da trasandata a calamita per ragazzi.

Il film uscì nel 1995 e fin da subito fu accolto positivamente sia dalla critica che dal pubblico. Il successo fu tale da permettere all'opera di imporsi nella cultura popolare americana, con frasi del film che divennero di uso comune. Inoltre, la ABC diede vita ad una serie spin-off omonima con protagonisti diversi membri del cast originale.

Siete contenti della notizia? Conoscete il film originale? Fatecelo sapere nei commenti!