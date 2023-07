Paramount dice no ai film d'animazione originale al cinema: cosa succederà?

Il CEO di Paramount Pictures e Nickelodeon, Brian Robbins, ha svelato un dettaglio molto importante sui prossimi progetti per il cinema dello studio, anticipando alcune idee sul lavoro che impegnerà Paramount nei prossimi anni, soprattutto nel campo dell'animazione, con una decisa linea da seguire nel futuro.

Intervistato da Variety, Brian Robbins ha parlato della rinnovamento apportato alla divisione animata di Paramount. Ad esempio, Under the Boardwalk, inizialmente previsto nelle sale, verrà distribuito direttamente in streaming.



"Non faremo uscire un costoso film d'animazione originale e pregheremo soltanto che la gente venga" ha dichiarato. Paramount si concentrerà soltanto sui franchise già conosciuti e forti del consenso, come SpongeBob, Avatar - La leggenda di Aang, Tartarughe Ninja. Soprattutto quest'ultimo, per il quale è stato annunciato un sequel del film animato in uscita insieme ad una nuova serie tv Teenage Mutant.



"Non si tratta più di Disney e Pixar. Le persone cercano film d'animazione irriverenti e con un punto di visto comico" ha spiegato Robbins, alludendo probabilmente al flop di Elementai nelle sale.

Paramount sta lottando per un contenimento dei costi, nonostante alcuni film abbiano visto lievitare il proprio budget come Mission: Impossible - Dead Reckoning di Christopher McQuarrie con Tom Cruise nel ruolo dell'agente Ethan Hunt, probabilmente a causa della pandemia.



Nel frattempo Walter Hamada è sbarcato a Paramount, perché ritenuto ideale per gli horror della major.