Paramount distriburà Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Scorsese e DiCaprio

Secondo quanto riportato da Deadline, Paramount ha approfittato della sua presentazione al CineEurope di Barcellona per rivelare la sua ultima importante acquisizione. Lo studio si occuperà infatti della distribuzione di Killers of the Flower Moon, nuova attesa pellicola di Martin Scorsese che vedrà come protagonista Leonardo Di Caprio.

Scritto Eric Roth, il film è basato sul libro non-fiction Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI scritto da David Grann. Ambientato nel 1920 in Oklahoma, dove la tribù Osage Indian Nation deteneva degli importanti dritti sul petrolio scoperto in quelle terre, il film racconterà l'ascesa della neonata FBI, che prese in mano un intricato caso di omicidi legati alla cornice economica del territori: molti membri della famiglia Osage sono rimasti uccidi in condizioni piuttosto sospette.

Killers of the Flower Moon firmerà la nuova collaborazione tra Scorsese e DiCaprio dopo The Wolf of Wall Street, che nel 2013 fece discutere per la "mancata" assegnazione del premio Oscar all'attore, vincitore poi nel 2016 per The Revenant. I due hanno lavorato insieme anche per altre apprezzate pellicole del regista come Gangs of New York, The Aviator, The Departed e Shutter Island.

Nel frattempo Scorsese sta lavorando alla post-produzione di The Irishman, il suo nuovo film con Robert De Niro e Al Pacino che debutterà ad ottobre su Netflix e farà largo uso della tecnologia per il ringiovanimento degli attori. Inoltre, è da poco sbarcato sul servizio streaming Rolling Thunder Revue: Martin Scorsese racconta Bob Dylan.