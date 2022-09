Paramount+ arriva su Sky: i film e le serie disponibili, c'è anche Tom Cruise!

Paramount Plus è arrivato in Italia e da oggi prende il via anche nel nostro paese la partnership pluriennale siglata a livello europeo tra il Gruppo Sky e Paramount legata alla distribuzione della nuova piattaforma di streaming.

Da queste ore, infatti, l’app Paramount+ arriva su Sky Glass e su Sky Q, e tutti gli abbonati a Sky Cinema potranno aderire a un’offerta dedicata per accedere a tutto il catalogo di Paramount+ sul proprio abbonamento Sky.

Il servizio di streaming di Paramount debutta quindi su Sky con oltre 8.000 ore di intrattenimento, tra film di successo e prime visioni, produzioni originali ed esclusive, una ricca offerta di serie tv e il meglio dell'animazione per i più piccoli. Tra i titoli più recenti disponibili su Paramount+ serie come Star Trek – Strange New Worlds, The First Lady, Mayor of Kingstown e The Offer, ma anche film come Scream, Clifford – il grande cane rosso, Jackass Forever e produzioni originali italiane come Circeo e Quattordici Giorni. Il servizio offre inoltre un’ampia scelta di grandi classici, titoli amati dal pubblico e film intramontabili come Grease, Il Padrino e Mission: Impossible, la saga action con protagonista Tom Cruise.

Per aderire in modo semplice e immediato all’offerta loro dedicata e attivare Paramount+, i clienti Sky Glass e Sky Q con Sky Cinema potranno utilizzare il controllo vocale, pronunciare le parole “Attiva Paramount+” e seguire le istruzioni; i clienti Sky Cinema con My Sky, oltre a trovare una selezione di contenuti Paramount+ sul proprio catalogo on demand, dovranno invece recarsi nella propria area 'Fai da te' alla sezione 'Offerte per te' per poter accedere al servizio completo.

Per altri contenuti, vi rimandiamo al trailer di Mission Impossible 8, nuovo capitolo del franchise atteso per il 2023.