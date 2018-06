Paramount annuncia ufficialmente il biopic su Bob Marley

Deadline scrive che Paramount Pictures e il musicista Ziggy Marley, figlio del leggendario Bob, stanno collaborando per sviluppare un film biografico sull'iconico cantautore giamaicano, basato sulla sua vita e la sua carriera. Bob Marley è considerato uno degli artisti più prolifici della storia, elogiato anche per aver diffuso la musica reggae.

La sua carriera è già stata oggetto di documentari, tra cui Marley, uscito nel 2012, per la regia di Kevin Macdonald.

Bob Marley nel corso della sua breve vita è diventato una star della musica reggae nel mondo e una figura iconica riconosciuta in tutto il globo.

La sua carriera, durata vent'anni, dal 1961 al 1981, anno della sua morte, è stata contraddistinta dalla lotta contro l'oppressione razziale e politica e il suo attivismo lo rese un personaggio che riusciva ad andare oltre il mero contributo artistico.

Ha avuto tredici figli, una moglie, Rita, e numerose amanti. Morì l'11 maggio 1981 all'ospedale di Miami, in seguito ad un cancro diagnosticatogli quattro anni prima. Nel 2008 è entrato nella top 20 della lista dei 100 migliori cantanti secondo Rolling Stones, posizionandosi diciannovesimo.

Curiosità intorno al progetto della Paramount, soprattutto per quanto riguarda l'attore che riceverà l'onere di portare sul grande schermo una delle icone della storia della musica.