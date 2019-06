Paramount annuncia lo sviluppo di Paranormal Activity 7!

Nell'importante presentazione tenuta al CineEurope di Barcellona, dove tra le altre cose ha mostrato le prime scene di Top Gun: Maverick, Paramount ha annunciato l'arrivo del settimo film di Paranormal Activity.

Il Chairman e CEO dello studio Jim Gianopulos ha dichiarato: "Stiamo collaborando con il grande produttore di horror Jason Blum per portarvi un nuovo capitolo di Paranormal Activity." Il progetto è attualmente in sviluppo ma non sono ancora stati rivelati né il titolo ufficiale né i dettagli sulla trama del film: non sappiamo quindi se si tratterà di un seguito di Paranormal Activity - Dimensione Fantasma o di un prequel come già fatto con il secondo e terzo capitolo.

L'ultimo film della saga, Paranormal Activiy - Dimensione Fantasma risale al 2015 e non è mai arrivato nelle sale cinematografiche italiane, ma è stato invece distribuito direttamente in Home Video. Qui trovate la nostra recensione di Paranormal Activity: Dimensione Fantasma.

Jason Blum, che collaborerà nuovamente con Paramount tramite la sua casa di produzione Blumhouse Productions, nel 2017 aveva anticipato un possibile reboot della saga horror - ai tempi era considerato "in pausa - e dalle parole di Gianopulos non è ancora chiaro quali siano le intenzioni dello studio.

Cosa vi aspettate dal nuovo Paranormal Activity? Fateci sapere la vostra nei commenti.