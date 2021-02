Paramount annuncia il prequel di Pet Sematary, celebre horror di Stephen King!

Il sequel di Paranormal Activity su Paramount+ sarà in buona compagnia. Un nuovo film di Pet Sematary che fungerà da prequel all'adattamento dell'horror di Stephen King, è destinato alla nuova piattaforma streaming legata alla major. La notizia arriva dai piani alti della Paramount, che sta rivedendo le proprie strategie in funzione del digitale.

Paramount ha annunciato grandi progetti per cambiare il loro approccio ai nuovi film odierni, rivelando che importanti titoli di successo come i sequel di Mission: Impossible e A Quiet Place - Parte II, avrebbero debuttato sul servizio streaming di Paramount+ dopo 45 giorni dalla rispettiva uscita nelle sale.



Tuttavia lo studio sta pianificando anche la possibilità di far uscire i film direttamente in streaming, bypassando la distribuzione nelle sale cinematografiche.

Uno dei film che finiranno direttamente in streaming è il sequel di Paranormal Activity su Paramount+, come annunciato qualche giorno fa. Non ci sono dettagli sulla trama ma sappiamo che si tratterà di un nuovo 'inaspettato capitolo della saga'.

Ora sappiamo che un altro titolo destinato allo streaming è il prequel di Pet Sematary, una storia delle origini della trama horror di Stephen King. Lo script sarà di Jeff Buhler, con Lorenzo DiBonaventura alla produzione.

"Penso che se qualcosa c'è si tratta di un prequel. Penso che se osservi il libro non abbiamo trattato tutte quelle cose che accadono prima che la famiglia Creed si trasferisca. Quindi penso che ci sia un film lì, e penso che sarei particolarmente interessato a farlo" ha dichiarato diBonaventura.



Nel 2017 Paramount ha detto addio a Universal in Italia, con Fox che aveva preso il suo posto nella distribuzione dei film.