Paramount acquista Murder in the White House, giallo-politico in stile Agatha Christie

La Paramount Pictures ha acquistato per una somma a sette cifre Murder In The White House, una spec script firmata Jonathan Stokes, con Neal Moritz e Toby Jaffe che produrranno per la Original Film.

La storia, che come anticipa già benissimo il titolo sarà ambientata nella celebre dimora del Presidente degli Stati Uniti, è un whodunit à la Agatha Christie che ha attirato l'attenzione della Paramount visto il recente successo di Cena con Delitto - Knives Out di Rian Johnson, che si è meritato una menzione speciale nella nostra classifica dei migliori film del 2019.

Nel film, il presidente viene ucciso durante una cena privata tra alte cariche internazionali organizzata per firmare uno speciale armistizio pensato per porre fine ad una guerra imminente: un'agente donna legata ai servizi segreti ha tempo fino al mattino per scoprire quale fra gli ospiti è il misterioso assassino ed impedire una crisi internazionale che vorrebbe dire sicuramente guerra.

Stokes, in passato, ha piazzato diverse delle sue sceneggiature da black list tra Warner Bros, Paramount, Universal, Sony, Fox e New Line. Attualmente sta lavorando ad una serie TV senza titolo con Warner Bros Studios, ed è in post-produzione per il suo debutto alla regia Wildcat, un thriller indipendente che ha anche sceneggiato. Come autore, Stokes ha scritto sette romanzi nelle sue serie Addison Cooke e Thrifty Time Travel Guide.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Cena con Delitto.