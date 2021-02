Parallel, in arrivo un nuovo sci-fi Netflix scritto dallo sceneggiatore di Source Code

È l'Hollywood Reporter a informarci dell'arrivo di Parallel, nuovo sci-fi movie originale targato Netflix che sarà scritto da Ben Ripley, apprezzato soprattutto nel 2011 per il suo lavoro come sceneggiatore di Source Code di Duncan Jones, che non è detto - essendoci Netflix e Ripley - che non possa essere coinvolto proprio alla regia.

C'è però una breve descrizione riportata sempre da THR che parla di Parallel come "di una rapina fantascientifica che si svolge all'interno di universi paralleli", il che lo rende davvero promettente e stuzzicante, una sorta di heist movie sci-fi tutto da scoprire e da aspettare.



THR precisa inoltre altri dettagli sulla storia:



"Si tratta di un uomo e di una donna che trafficano in crimini di alto profilo in universi paralleli che collidono improvvisamente, evento che minaccia da vicino il loro datore di lavoro e capo. Determinati a fuggire dal loro destino, i due cominciano a combattere attraverso questo realtà per trovarne una in cui possano finalmente sopravvivere e stare insieme". Dunque c'è anche una love story che ricorda persino I guardiani del destino con Matt Damon.



Non c'è che dire: un progetto curioso e anche ambizioso di cui speriamo di conoscere ulteriori dettagli molto presto.



