Paradox: Neil Young protagonista del nuovo western-musical targato Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di, sorta di western-musical sperimentale con protagonistie la sua band, i Promise of the Real.

Strutturato sia come una fantasia che come una rumorosa poesia e un racconto sullo spirito libero della musica, Paradox segue un gruppo di fuorilegge che si nasconde tra le montagne. Ci sono “Man in the Black Hat” (Neil Young), “Particle Kid” (Micah Nelson) e “Jail Time” (Lukas Nelson), e tutti passano il tempo alla ricerca di tesori nascosti.

La pellicola è diretta da Daryl Hannah, compagna di Young dal 2014, che si è anche occupata della sceneggiatura. Per l’attrice si tratta del debutto nel lungometraggio, dopo che nel 1993 il suo cortometraggio The Last Supper ha vinto il Premio della Giuria al Festival di Berlino. Nel cast di Paradox troviamo anche Willie Nelson, Corey McCormick, Anthony LoGerfo, Tato Melgar, Charris Ford e Dulcie Clarkson Ford. Oltre al trailer, di seguito anche il poster ufficiale.

Paradox, dopo essere stato presentato in anteprima internazionale nel corso del South by Southwest Festival, sarà diffuso sulla piattaforma digitale il prossimo 23 marzo. Il mese successivo alla diffusione del film, il 20 aprile, uscirà in formato fisico anche la colonna sonora di Neil Young + Promise of the Real (in digitale sarà possibile acquistarla sempre il 23 marzo). L'appuntamento è quindi su Netflix!