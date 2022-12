Paradox Effect, Olga Kurylenko e Harvey Keitel protagonisti del nuovo thriller

Harvey Keitel è pronto a tornare sul grande schermo dopo aver accettato di riprendere il ruolo di Peter Sadusky in Il mistero dei Templari 3. Il nuovo progetto dell'attore è il thriller Paradox Effect, al fianco di Olga Kurylenko. Il film sarà diretto da Scott Weintrob, con la produzione che inizierà in Italia a gennaio.

In Paradox Effect, Keitel interpreta un boss violento che rapisce la figlia di una donna. Quest'ultima si allea con un agente corrotto dell'Interpol, il cui figlio è anch'esso tenuto in ostaggio, e architetta un piano per truffare alcuni criminali e recuperare i soldi del riscatto.



La sceneggiatura del film è stata scritta da Samuel Bartlett, Andrea Iervolino e Ferdinando Dell'Omo. Harvey Keitel, dopo essere tornato a lavorare con Martin Scorsese nel film The Irishman, uscito nel 2019, ha lavorato ad altri due progetti nell'ultimo biennio: Fatima, diretto da Marco Pontecorvo, e Lansky, uscito nel 2021, per la regia di Eytan Rockaway. Scoprite i ruoli più iconici di Harvey Keitel nel nostro approfondimento.



Olga Kurylenko ha partecipato al film del Marvel Cinematic Universe, Black Widow, uscito nel 2021, al fianco di Scarlett Johansson, interpretando Antonia Dreykov/Taskmaster.

L'attrice ha lavorato in diversi thriller e film d'azione nel corso della sua carriera e questo progetto sembra calzarle a pennello. Su Everyeye trovate la recensione di Mara, l'ultimo horror interpretato da Kurylenko.



Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi che riguardano Paradox Effect, la cui lavorazione è in procinto d'iniziare.