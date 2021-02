L'ultimo paradiso: disponibile da oggi su Netflix il film con Riccardo Scamarcio

Netflix ha diffuso oggi sulla sua piattaforma digitale L'ultimo paradiso, film diretto da Rocco Ricciardulli e con protagonista Riccardo Scamarcio, il quale è anche autore della sceneggiatura insieme al regista. Prodotto da Lebowski e Silver Productions, si tratta di una pellicola romantica ma dotata di un importante sfondo storico politico.

La trama de L'ultimo paradiso segue la storia di Ciccio, un contadino quarantenne sposato e con un figlio di 7 anni, ma noto anche per la sua passione per le donne e per il suo impegno contro ogni forma di sfruttamento e di ingiustizia sociale. Il nostro è però innamorato di Bianca, figlia di un proprietario terriero mafioso che da sempre sfrutta il lavoro dei contadini del posto.

A proposito di questo impegnativo ruolo, Scamarcio aveva dichiarato in precedenza: "Ho ritrovato in questa storia la lotta di classe e anche la dinamica di chi scappa e ha nostalgia delle proprie radici. Comunque per me non è un ritorno alla terra perché io in realtà non me ne sono mai andato davvero dalla Puglia. [...] Quello che si vede degli anni Cinquanta non è poi così cambiato. C'è ancora oggi quello stesso sfruttamento, ma ora le vittime sono gli extracomunitari che guadagnano due euro all'ora".

Per Scamarcio è un ritorno alla piattaforma digitale di streaming dopo il suo ruolo nella pellicola Lo Spietato, basato sul romanzo Manager Calibro 9 di Pietro Colaprico e Luca Fazzo.

Nel cast de L'ultimo paradiso troviamo anche Gaia Bermani Amaral, Antonio Gerardi e Valentina Cervi. Il film è stato girato a Gravina, Bari e Trieste, per un totale di sette settimane di riprese.

