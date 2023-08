Paradise, spiegazione del finale del nuovo film Netflix

Qualche giorno fa, il 27 Luglio 2023, usciva Paradise, nuovo film distopico che ha trovato come streaming la piattaforma Netflix. Il film,uno tra i nuovi titoli Netflix di luglio parla dell'eterna giovinezza e non tarda a mettere in tavola argomenti etici ed esistenziali. Ma è il suo finale aperto ad aver fatto parlare. Come finisce Paradise?

Attenzione, seguiranno spoiler sul finale di Paradise.

Elena ha deciso di sacrificare la sua giovinezza per saldare i debiti, ma Max non accetta che la sua compagna sia stata privata di 40 anni di vita, e cerca di salvarla in tutti i modi. Così Max, che lavora per AEON, decide di rivolgersi al CEO dell'azienda (Sophie Theissen), ma ben presto scopre un'agghiacciante verità: quest'ultima è colei che ha preso gli anni della moglie, e probabilmente ha causato l'incendio che ha distrutto la loro casa, evento che li ha mandati in rovina.

Max decide allora di rapire la Theissen e portarla in Lituania, dove vengono eseguite delle procedure illegali di trapianto d'età. Il personaggio però commette un errore non indifferente: rapisce la figlia di Sophie (Marie), e non Sophie stessa (confuso dall'apparenza ringiovanita della donna). Avendo lo stesso DNA, il trapianto potrebbe farsi, ma subentra il problema della giustizia: punire una donna innocente o no?

Ad ogni modo, iniziano ad arrivare alcuni intoppi: i due entrano a contatto con il gruppo Adam (che va contro AEON). Capeggiati da Lilith, esce fuori che Sophie aveva fatto in modo che Max la scambiasse per sua figlia Elena. Cosa vuole Lilith? Fare in modo che Sophie vada in Lituania per prenderla. Ne seguono scontri (tra l'esercito AEON e Adam), alla fine dei quali Lilith viene uccisa. Elena, Marie e Max scappano e si recano alla clinica.

Alla fine del film, il trapianto avviene. Elena si riprende i suoi anni, Marie invece invecchia. Un salto nel tempo ci mostra una Elena incinta, ma non è con Max. Elena ha un nuovo ragazzo, e Max la guarda da lontano. Max, nel frattempo, si è unito al gruppo Adam, ancora in lotta contro AEON.

