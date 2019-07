Paradise Hills: Emma Roberts si risvegila in paradiso nel primo trailer ufficiale

Samuel Goldwyn Films ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale di Paradise Hills, film fantascientifico con protagoniste Emma Roberts e Milla Jovovich, mostrato al Sundance e in arrivo nelle sale americane il prossimo novembre.

Il film sarà il debutto in un lungometraggio per la stimata regista spagnola Alice Waddington, già apprezzata per il suo corto del 2015, Disco Inferno, e già al lavoro sul suo prossimo progetto intitolato Scarlet, da lei anche scritto. Paradise Hills porta invece la firma in sede di sceneggiatura di Brian DeLeeuw e Nacho Vigalondo (regista di Colossal con Anne Hathaway) ed è stato presentato in anteprima mondiale all'ultimo Sundance Film Festival, lo scorso gennaio, mentre ha un'uscita nelle sale americane fissata al 1° novembre 2019.

Nel cast, oltre alla Roberts e alla Jovovich, troveremo anche Eiza Gonzalez, Danielle McDonald e Awkwafina. Di seguito potete leggere la sinossi ufficiale. Rivedremo presto la Jovovich, dopo il gigantesco flop di Hellboy, nell'atteso Monster Hunter, di nuovo in coppia con il compagno regista Paul W.S. Anderson. La Roberts è invece attesa nella prossima stagione di American Horror Story: 1984.

Sinossi: Su un'isola lontana, Uma (Emma Roberts) si risveglia a Paradise Hills, una struttura dove le famiglie dell'alta società mandano le proprie figlie per diventare perfette versioni di loro stesse. La struttura è diretta dalla misteriosa Duchessa (Milla Jovovich) e dove esistono trattamenti che includono l'insegnamento dell'etichetta, lezioni di dizione, trattamenti di bellezza, ginnastica e dieta controllata e dove tutti gli aspetti fisici ed emotivi vengono trattati nel corso di due mesi. L'emarginata Uma trova così sollievo e amicizia nelle altre "allieve" della struttura, Chloe (Danielle McDonald), Yu (Awkwafina) la popstar messicana Amarna (Eiza Gonzalez). Uma presto scoprirà che dietro tutta questa lussuosa bellezza si cela un sinistro segreto. Sarà l'inizio di una corsa contro il tempo, con Uma e le sue nuove amiche intente a fuggire dall'isola prima che questa le consumi del tutto.