Paradise City, il trailer: Bruce Willis e John Travolta di nuovo insieme dopo Pulp Fiction

Come vi abbiamo spiegato qualche tempo fa, nonostante l'annuncio del ritiro Bruce Willis ha ancora molti film inediti da distribuire nel corso dei prossimi mesi, e uno di questi, Paradise City, si è appena palesato con il primo trailer ufficiale.

Il thriller d'azione, che riunisce Bruce Willis e John Travolta per la prima volta dai tempi di Pulp Fiction di Quentin Tarantino, racconta la storia del cacciatore di taglie Ian Swan, che viene colpito e ritenuto morto dopo essere scomparso nelle acque di Maui: oggi il figlio di Swan, Ryan, insieme al suo ex partner e ad un detective locale si mettono alla ricerca dei suoi assassini. La loro missione però li metterà contro uno spietato intermediario nella comunità isolana di Paradise City, strettamente sorvegliata, dove troveranno anche un alleato imprevisto.

Paradise City come detto è uno degli ultimi film realizzati da Bruce Willis prima di annunciare il ritiro dal mondo della recitazione a causa della sua recente diagnosi di afasia. Nel cast, lui e John Travolta recitano al fianco di Stephen Dorff, Blake Jenner e Praya Lundberg. Il regista di The Mask Chuck Russell è al timone del film, su una sceneggiatura che ha scritto insieme a Corey Large e Edward John Drake.

Paradise City uscirà negli Stati Uniti il ​​10 novembre. Una data di rilascio in Italia non è stata ancora confermata, dunque se siete curiosi rimanete sintonizzati per i prossimi aggiornamenti. Nel frattempo godetevi il trailer all'interno dell'articolo.