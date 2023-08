Paradise 2 si farà? Cosa sappiamo dell'enorme successo di Netflix

Il mondo intero è rimasto colpito da Paradise, pellicola distopica tedesca diretta da Boris Kunz attualmente disponibile su Netflix. Il film, che è immediatamente diventato uno dei prodotti della piattaforma più visti di luglio, lascia sperare gli appassionati sulla possibilità di avere un sequel.

Mentre molti cercano ancora di capire il finale di Paradise, il pubblico spera che la storia abbia le potenzialità per vedere realizzato un sequel. Paradise, inizialmente, era partito come un progetto che non aveva altissime aspettative. Forse, proprio per questo motivo, è riuscito a conquistare in tempo record gli spettatori che l'hanno reso un abitante fisso della classifica dei film più visti del mese di luglio su Netflix. Con una concorrenza più che spietata non è stato particolarmente facile conquistare questo riconoscimento.

Al momento Netflix non si è ancora pronunciato sull'eventuale sequel di Paradise ma, vedendo il successo della pellicola, le possibilità sono abbastanza alte. Il film mette al centro il tempo che viene costantemente scambiato con il denaro. Protagonista è Max, agente della AEON società che gestisce lo scambio, che ritrova l'amore della sua vita Elena costretta a donare 40 anni della sua vita. La battaglia di Max avrà come obiettivo ridare alla sua amata gli anni perduti.

Se vi va di scoprire qualcosa di più sul film, vi consigliamo la nostra recensione di Paradise, pellicola tedesca in vetta alle classifiche di Netflix. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!