Papillon: ecco la vera storia che ha ispirato il film con Steve McQueen e Dustin Hoffman

Questa sera torna in tv Papillon, il film del 1973 diretto da Franklin J. Schaffner con Steve McQueen e Dustin Hoffman, ispirato alla vera storia di Henri Charrière, un uomo accusato di omicidio e per questo condannato all'ergastolo da scontare in un carcere della Guyana Francese.

Henri Charrière era conosciuto con il nome di Papillon per via di una farfalla tatuata sul torace e nel corso del 1930 venne accusato in punto di morte da Roland Legrand del suo omicidio. L'uomo fu così arrestato e processato sommariamente. Nei suoi tredici anni di prigionia, quello che poi sarebbe diventato un noto scrittore, ha provato sulla sua stessa pelle le violenze sia fisiche che psicologiche della galera, tentando per ben nove volte la fuga.

L'ultima evasione, avvenuta dall'isola del Diavolo, gli permette fortunosamente di giungere a Caracas in Venezuela nel 1945 dopo un pericoloso viaggio su una zattera nel pieno dell'oceano. A quei tempi il Venezuela non aveva infatti accordi di estradizione con la Francia e qui Henri Charrière è riuscito a vivere da uomo libero al fianco della sua nuova compagna.

Visto il grande impatto che questa vicenda ha avuto sul pubblico, nel 2017 è stato realizzato un remake di Papillon con protagonisti Charlie Hunnam e Rami Malek.