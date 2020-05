Papillon, Steve McQueen e l'Oscar mancato per aver dormito con le donne sbagliate

Steve McQueen ne ha messi in curriculum di film rimasti nella storia della settimana arte, si pensi a roba come La Grande Fuga o I Magnifici 7. Sono in molti, però, a considerare la prova offerta in Papillon la migliore della carriera dell'attore morto nel 1980.

È opinione diffusa quella secondo cui il film con Dustin Hoffman sarebbe dovuto valere a McQueen almeno una nomination agli Oscar, che com'è noto però non arrivò: le teorie riguardo la scelta dell'Academy di ignorare il nome del protagonista di Papillon sono due, entrambe abbastanza accreditate.

La prima vuole che McQueen avesse rivelato alla commissione dei Golden Globes che, pur accettando senza problemi una candidatura e l'eventuale vittoria, avrebbe sicuramente disertato ogni tipo di cerimonia di premiazione: rischio che, anche comprensibilmente, avrebbe convinto l'Academy che non fosse il caso di candidare l'attore.

L'altra teoria affonda invece il dito nel gossip, e parla di uno Steve McQueen finito a letto con più di una donna impegnata con pezzi grossi del settore. In particolare, è cosa nota che McQueen abbia sposato Ali MacGraw, in passato moglie del produttore Robert Evans, che quindi si avrebbe fatto valere il suo ascendente per porre il veto sul nome del protagonista di Papillon.

Quale versione ritenete più affidabile? Pensate che le cose siano andate diversamente? Fatecelo sapere nei commenti! Per chi non lo ricordasse, intanto, l'anno scorso è stata venduta all'asta una della auto di McQueen.