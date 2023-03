Papillon, la dieta estrema di Charlie Hunnam: perse 18 chili per il ruolo!

Nel 2017 arrivò al cinema Papillon, remake della pellicola del 1973 con Steve McQueen e Dustin Hoffman. La storia segue i tentativi di fuga dalla sua prigionia di Henri Charrière dopo un ingiusto ergastolo. Il ruolo, però, sottopose Charlie Hunnam a un grandissimo sforzo fisico.

L'attore da poco aveva concluso le riprese di Civiltà Perduta quando venne chiamato sul set di Papillon. Pe rendere al meglio l'aspetto da carcerato vittima di sofferenze e di stenti del suo personaggio, Hunnam decise di non rimettere su il peso che aveva perso per le riprese del film di David Grann ma, anzi, cercare di perseverare nella sua perdita di chili. Questo lo portò a dimagrire quasi 18 chili durante la lavorazione di entrambi i film passando dai suoi canonici ed abitudinari 82 chili a 65.

La scelta fatta da Hunnam per Papillon è quasi un'abitudine per altri volti noti di Hollywood. Per Le Mans '66 Christian Bale perse quasi 30 chili confermandosi l'attore che, nel corso degli anni, ha usato il trasformismo fisico come sue arma principale. Stessa tecnica fu adottata anche da Joaquin Phoenix per Joker e da Natalie Portman che perse 10 chili per interpretare la ballerina protagonista de Il Cigno Nero di Darren Aronofsky. Secondo molto la tecnica del dimagrimento e dell'ingrassamento (di cui il più grande maestro nella storia del cinema è stato Robert De Niro) è un modo per aiutare l'interprete nell'immedesimazione nel personaggio.

Per approfondire qualcosa di più riguardo il remake del 2017, vi consigliamo la nostra recensione di Papillon con Charlie Hunnam e Rami Malek.