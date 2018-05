Papillon, Charlie Hunnam e Rami Malek protagonisti del primo trailer del remake

È quest'oggi grazie al canale ufficiale di Bleecker Street che possiamo mostrarvi il primo trailer ufficiale di Papillon, remake del cult del 1973 con Steve McQueen diretto da Michael Noer che vede protagonisti Charlie Hunnam e Rami Malek.

Esattamente come il film degli anni '70, anche questo remake si basa a suo volta sugli scritti autobiografici di Henri Carrière, che raccontano della sua carcerazione e delle ripetute fughe dalla colonia penale conosciuta come l'Isola del Diavolo. Il titolo si riferisce al soprannome che aveva anche nella realtà Carrière, chiamato Papillon per l'enorme tatuaggio di una farfalla sul torace.



Charlie Hunnam e Rami Malek interpreteranno rispettivamente i ruoli di Henri Carrière e di Luis Dega, compagno di colonia e di fuga del protagonista. A suo tempo queste iconiche parti furono interpretate nel film di Franklin Schaffner da McQueen e da Dustin Hoffman. Il remake di Papillon è stato presentato lo scorso autunno durante il prestigioso Toronto International Film Festival, con responsi altalenanti.



Papillon vede nel cast anche Roland Moller, Yorick van Wageningen, Tommy Flanagan, Eve Hewson e Michael Socha, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 24 agosto, mentre per l'italia non c'è ancora una release ufficiale, anche se siamo certi non tarderà ad arrivare.