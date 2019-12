Il papà di Spwan, Todd McFarlane, disegna l'adorabile Baby Yoda. Foto

Star Wars: The Mandalorian è ormai uno dei successi più dirompenti di questa stagione televisiva. Questo grazie all'attenta costruzione e messa in scena del mondo di Star Wars in live-action e tv adottata da Jon Favreau, al protagonista mandaloriano e all'adorabile Baby Yoda, nuova mascotte dell'Universo di Star Wars.

Mentre qualcuno trasforma Baby Yoda in Gizmo e la Funko ci regala la Pop! ufficiale del personaggio, ecco che uno dei fumettisti più apprezzati della sua generazione, Todd McFarlane, creatore di grandi personaggi come Spawn e curatore di alcune testate di successo della Marvel come Spider-Man o Hulk per un periodo di tempo limitato.



Affascinato dall'aspetto cutie del piccolo e misterioso Yoda, così, il fumettista ha condiviso con i suoi fan un video su IGTV dove ha mostrato passo passo tutte le fasi di un suo disegno del personaggio, dalle basi, al bianco e nero, alle modifiche fino alle sfumature e conclusioni. Purtroppo il filmato non è condivisibile (potete però trovarlo sul profilo Instagram di McFarlane), ma fortunatamente un'immagine del disegno sì e la trovate comodamente in calce alla news.



