Papa Francesco arriva su Disney+: data e trailer per Faccia a Faccia con Papa Francesco

Dopo il successo di In viaggio di Gianfranco Rosi, Papa Francesco arriva su Disney+ con il nuovo speciale originale spagnolo Faccia a Faccia con Papa Francesco, diretto da Jordi Évole e Màrius Sanchez e pronto al debutto il 5 aprile 2023 in esclusiva su Star all’interno della piattaforma.

Girato a Roma, lo speciale si concentra sull'incontro tra l'attuale capo della Chiesa cattolica e dieci giovani adulti di età e provenienza diverse, con vite ed esperienze molto differenti. Faccia a faccia con Papa Francesco propone conversazioni schiette e sincere tra una delle persone più influenti del mondo e dieci giovani adulti di lingua spagnola tra i 20 e i 25 anni che sollevano domande e preoccupazioni su un’ampia varietà di argomenti, tra cui femminismo, ruolo delle donne nella Chiesa, aborto, perdita della fede, crisi migratoria, diritti LGBTQIA+, abusi all'interno della Chiesa, razzismo e salute mentale. L’incontro tra il Papa e i dieci giovani adulti si è svolto nel luglio 2022 al Pigneto, uno dei quartieri più eclettici di Roma. Il Papa parla senza riserve e il risultato è una conversazione intensa e dinamica, fondata su empatia, curiosità, rispetto e apprendimento reciproco. Al termine dell'incontro Papa Francesco ha affermato: "Ho imparato molto da voi. Vi ringrazio per il bene che mi avete fatto".

I registi Jordi Évole e Màrius Sanchez hanno commentato che lavorare a questo speciale originale ha rappresentato "un'opportunità unica per unire due mondi che normalmente non si toccano, per vedere una delle persone più influenti del mondo dialogare con un gruppo di giovani adulti le cui vite a volte si scontrano frontalmente con i postulati della Chiesa. È stato un atto di grande generosità, sia da parte di Papa Francesco che dei dieci giovani adulti".

Per altri contenuti su Papa Francesco, ricordiamo che su Netflix è disponibile I due Papi, film con Jonathan Pryce ed Anthony Hopkins candidato all'Oscar e dedicato al rapporto tra Papa Francesco e Papa Benedetto