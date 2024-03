Paolo Virzì perde le staffe alla prima del suo film: 'Fatevi ridare i soldi'

Paolo Virzì si scaglia contro il cinema Ambrosio: la presentazione torinese di Un Altro Ferragosto, ultimo film del regista, ha preso una piega inaspettata. Dopo la proiezione del film Virzì ha abbandonato la sala, lamentandosi della qualità della proiezione e invitando gli spettatori a chiedere il rimborso.

A quanto pare la riproduzione della pellicola avrebbe presentato diversi problemi, a partire dal volume sballato nel primo tempo al vetro sporco della camera di proiezione nel secondo: "C'è il vetro sporco, basterebbe andare con uno straccio e pulirlo" ha commentato con rammarico il regista prima di abbandonare la sala.

"Credo che abbiate diritto al rimborso del biglietto. Magari lo vengo a ripresentare un'altra volta, perchè sono stupito che a Torino possano proiettare in modo così scadente. Scusate davvero tanto. Non è il mio film. Il Cinema Ambrosio era un cinema bellissimo, non so cosa sia successo".

Ma non è finita qui: dopo essere uscito dal cinema, Virzì ha preso un pennarello e ha ribadito il suo invito a vedere il film altrove sulla locandina di Un altro ferragosto davanti all'ingresso dell'Ambrosio: "PROIEZIONE ANNULLATA. Scusate tanto. Evitate di vederlo qui". Qui potete trovare la nostra recensione di Un altro ferragosto.

La questione probabilmente si sposterà in sede legale: come racconta La Stampa, l'esercente Sergio Troiano avrebbe intenzione di querelare il regista di Siccità. "Ora se ne occuperanno i miei legali. Da noi "Un Altro Ferragosto" non è più in programmazione in quanto Virzì ha invitato la casa di produzione 01 a togliermi il film. Mi è venuto anche addosso fisicamente: io non ho accettato la rissa perché sono un signore".

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (4K Ultra HD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.