Paolo Sorrentino aveva previsto lo scudetto del Napoli? L'indizio è in una sua serie!

Che Paolo Sorrentino veda nel Napoli un elemento quasi religioso, è un dato di fatto. La sua presenza per la Festa Scudetto allo stadio Maradona conferma una passione "urlata" in tutta la sua filmografia. Secondo alcuni il regista avrebbe persino predetto la vittoria del campionato della squadra partenopea.

Già nel suo discorso di ringraziamento dopo la vittoria dell'Oscar per La Grande Bellezza, Sorrentino aveva dedicato il premio alle sue fonti di ispirazione: Federico Fellini, Martin Scorsese e Diego Armando Maradona. Il legame tra il regista e il fuoriclasse azzurro è stato poi raccontato in E' stata la Mano di Dio nel quale Sorrentino racconta come il calcio e il calciatore argentino gli abbiano salvato la vita. Il regista napoletano inserisce riferimenti alla sua passione quasi in ogni prodotto che realizza. In particolare nelle serie The Young Pope e The New Pope, l'elemento ha avuto un valore quasi profetico.

L'emozione di Sorrentino alla stadio Maradona conferma quanto lui sia legato al calcio e al Napoli. Nella serie incentrata sul giovane papa di Jude Law, il cardinal Voiello interpretato da Silvio Orlando è uno sfegatato tifoso della squadra, capace di donare nel corso degli episodio delle scene iconiche. A scudetto ormai vinto, moltissimi appassionati hanno iniziato a vedere come una vera e propria profezia una particolare sequenza mostrata nella seconda stagione. Dopo il miracoloso risveglio di Pio XIII, Voiello chiede direttamente al Santo Padre se durante il suo "sonno" avesse avuto modo di scoprire qualcosa di più riguardo il destino del Napoli parlando, addirittura, di un possibile scudetto. Il Papa risponde con un "si so tutto, so tutto quanto" che mantiene un velo di ambiguità sulla questione.

Successivamente è stato svelato che il regista, per scaramanzia, durante il montaggio decise di tagliare una scena riguardante la vittoria del campionato della squadra. A quanto pare Paolo Sorrentino girerà il suo prossimo film a giugno 2023, prevedendo una possibile uscita il prossimo anno. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!