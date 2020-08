Paolo Sorrentino, Netflix e Maradona: ecco il dream team che fa sognare Napoli

A poco più di un mese dall'annuncio ufficiale del suo nuovo film, Paolo Sorrentino ha dato il via insieme a Netflix alle riprese di E' stata la mano di Dio, opera ispirata alle gesta del calciatore e beniamino di Napoli Diego Armando Maradona.

I primi ciak si sono tenuti sul lungomare della città partenopea, e come potete vedere dalla foto trapelata che vi riportiamo in calce all'articolo la scena in questione riguardava l'arrivo di un'appariscente auto d'epoca. Impossibile sapere chi ci sia a bordo, ma è facile ipotizzare che si tratti di un personaggio legato a El Pibe de Oro, se non l'osannato e controverso calciatore stesso.

Va chiarito comunque che, al momento, non si hanno informazioni certe sul film, che potrebbe essere solo vagamente ispirato alla figura di Maradona senza diventarne un biopic vero e proprio. "Questo film per me significa tornare a casa" ha dichiarato il regista premio Oscar mentre David Kosse, vicepresidente della sezione internazionale dei film originali Netflix, ha aggiunto: "Sono sempre stato un fan di Paolo Sorrentino, quindi non appena lui e il suo team ci hanno presentato È stata la mano di Dio abbiamo capito di voler collaborare con lui per questo progetto. Si tratta di un onore lavorare con uno dei più grandi cineasti d'Europa e portare nel mondo la sua incredibile storia".

Nel frattempo Maradona ha minacciato azioni legali nei confronti del colosso dello streaming e del regista, che come noto lo aveva citato al discorso di ringraziamento per l'Oscar vinto con La Grande Bellezza e lo aveva addirittura inserito nel film successivo Youth - La Giovinezza.