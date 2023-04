Paolo Sorrentino girerà un nuovo film nel giugno 2023

Paolo Sorrentino, pluripremiato regista conosciuto per pellicole come This Must Be The Place, La grande bellezza ed È stata la mano di Dio, è pronto per girare un nuovo film nel giugno 2023. Cosa sappiamo del progetto?

Le informazioni sono scarse, ma è certo che la storia sarà ambientata tra l'isola di Capri e Napoli – città natale di Sorrentino stesso. La pellicola sarà scritta e diretta da quest'ultimo, a cui si aggiunge il produttore Lorenzo Mieli (al riguardo, ricordiamo Boris - Il film, Ogni maledetto Natale, Bones and All tra i progetti cinematografici, The Young Pope, Il re e Bang Bang Baby tra quelli televisivi). Quanto alla trama, sarà incentrata sulla "condizione umana".

Classe '70, Paolo Sorrentino è non soltanto regista e sceneggiatore di lungometraggi, cortometraggi e documentari, ma anche attore (Il caimano, Questione di cuore, Tre tocchi) e scrittore (basti ricordare Gli aspetti irrilevanti, romanzi pubblicato da Mondadori nel 2016). Non sorprende che una carriera così florida gli abbia conferito innumerevoli riconoscimenti, tra i quali spiccato il Golden Globe e il Premio BAFTA per il miglior film in lingua straniera (La grande bellezza), due David di Donatello per miglior film e miglior regista (Le conseguenze dell'amore) e il Premio della giuria al Festival di Cannes (Il divo). Per approfondire il suo percorso artistico, non potete perdere i 5 migliori film di Paolo Sorrentino.

Il suo ultimo film, È stata la mano di Dio, risale al novembre 2021. La storia narra di un ragazzo napoletano che ha l'occasione di incontrare nientemeno che Diego Maradona, ma l'entusiasmo per l'evento, purtroppo, precede una tragedia inaspettata. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di È stata la mano di Dio.