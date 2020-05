Paolo Sorrentino fotografa Roma: 'Vuota come ne La grande bellezza'

Quando mancano pochi giorni al suo 50esimo compleanno, Paolo Sorrentino fa il punto sulla sua vita e la sua carriera concedendosi una lunga intervista a Vanity Fair nella quale ripercorre i passi dei suoi esordi, la famiglia, le atmosfere sul set dei suoi film e i cambiamenti nella sua routine dopo la vittoria dell'Oscar.

Ad accompagnare la lunga intervista c'è una foto scattata dallo stesso regista di fronte a una vetrina dalla quale si intravede un tavolo da biliardo lasciato in ordine e nella completa solitudine. Dalle parole di Sorrentino, capiamo che si trova sempre nella sua Roma, città nella quale vive da anni: "Avevo una necessità, quasi una curiosità morbosa di fare foto in una Roma così incredibilmente vuota. Anche quando ho girato La Grande Bellezza la città era deserta ma era d'estate e il set era sempre di notte, tra le 3 e le 5 del mattino, invece era di giorno che volevo vederla, un'occasione unica poterla fotografare così vuota sempre".

Tra i rumor circolati recentemente, c'è anche l'ipotesi di un film su Napoli e sul suo governatore, Vincenzo De Luca (un primo titolo su IMDb poi rimosso dava come titolo "Lo sceriffo"), ma al momento si gode la fine della sua ultima serie televisiva, The New Pope su HBO e Sky, mentre prosegue apparentemente la pre-produzione del film Mob Girl che dovrebbe vederlo tornare alla regia di un film dirigendo Jennifer Lawrence come sua protagonosta. La sceneggiatura sarà co-firmata da Sorrentino insieme a Angelina Burnett e Teresa Carpenter, che è anche l'autrice del romanzo da cui è tratto.

Sulla sua carriera, poi, Sorrentino ha ammesso di essere molto soddisfatto e di preferire due film su tutti: "Il divo e La grande bellezza hanno qualcosa in più perché sul set c’era un’atmosfera lieta. Grande fiducia in quel che facevamo. Forte energia sotterranea".