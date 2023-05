Paolo Sorrentino emozionato alla festa scudetto del Napoli: 'Meglio della Grande Bellezza'

Il legame tra Paolo Sorrentino e il Napoli squadra, prima ancora che con Napoli città, è sempre stato sotto gli occhi di tutti: dai ringraziamenti a Maradona dopo la vittoria agli Oscar al personaggio di Youth - La Giovinezza che omaggiava proprio il Pibe de Oro, per finire È Stata la Mano di Dio, il regista non ha mai nascosto la sua fede.

Fede calcistica, quella del regista che il prossimo giugno sarà al lavoro su un nuovo film, che ha trovato quindi felicissimo sbocco nello scudetto vinto dal Napoli dopo ben 33 anni di astinenza: la società, capitanata da un uomo di cinema come Aurelio De Laurentiis, non poteva a questo punto esimersi dal coinvolgere un premio Oscar tifoso del Napoli, e infatti ecco Sorrentino fare la sua comparsa durante i festeggiamenti celebrati ieri allo stadio Maradona.

Poche parole ma significative, quelle pronunciate da Sorrentino: "Questo scudetto è accaduto perché Maradona ci ha spiegato come si fa e noi lo abbiamo fatto" ha esordito il regista de Le Conseguenze dell'Amore e This Must be the Place, che poi ha proseguito, sollecitato dal presidente De Laurentiis: "Questo va oltre la Grande Bellezza". Paolo Sorrentino, ricordiamo, dovrebbe inoltre collaborare con il Napoli per un film che racconterà la cavalcata trionfale della squadra azzurra.