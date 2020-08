Paolo Sorrentino cerca location a Napoli per il suo nuovo film con Netflix

Paolo Sorrentino è impegnato a Napoli nella ricerca dei luoghi adatti al suo prossimo film, prodotto da Netflix, È stata la mano di Dio. Il tour del regista nei luoghi partenopei è documentato dal suo account Instagram, nel quale Sorrentino in questi giorni si diletta a pubblicare foto di luoghi e monumenti napoletani.

Insieme al suo staff il regista è stato avvistato in questi giorni al Vomero, a Santa Lucia, e in ultimo al cimitero di Fuorigrotta. Sorrentino ha pubblicato un'immagine del cimitero con tanto di cassonetto della spazzatura in bella vista con uno sfottò nei confronti della Juventus.

Una foto inequivocabile, per un grande tifoso azzurro come Sorrentino.



Il nuovo film del regista di Youth e La grande bellezza si concentrerà soprattutto sulla sua vita, a dispetto del titolo che richiama il celebre goal di Diego Armando Maradona nei quarti di finale del mondiale 1986 contro l'Inghilterra.

Quella partita salvò la vita a Sorrentino:"A me Maradona ha salvato la vita. Da due anni chiedevo a mio padre di poter seguire il Napoli in trasferta, anziché passare il week-end in montagna, nella casetta di famiglia a Roccaraso; ma mi rispondeva sempre che ero troppo piccolo. Quella volta finalmente mi aveva dato il permesso di partire: Empoli-Napoli. Citofonò il portiere. Pensavo mi avvisasse che era arrivato il mio amico a prendermi. Invece mi avvertì che era successo un incidente. Papà e mamma erano morti nel sonno. Per colpa di una stufa. Avvelenati dal monossido di carbonio".

Una tragedia che ha segnato profondamente la vita di Paolo Sorrentino. A maggio Sorrentino fotografò una Roma completamente vuota, a causa del lockdown.

