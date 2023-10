Paolo Ruffini duro: 'I registi non esistono più, sono creator e non conoscono il cinema'

Non è la prima volta che Paolo Ruffini si mostra duro con il pubblico che si accalca nelle sale: l'industria cinematografica risente ancora della pandemia, tanto da definire il successo di Oppenheimer di Christoper Nolan una "moda" per via della "qualità" del pubblico pagante e adesso Ruffini non le manda a dire alla nuova generazione di creator.

Ricordando i propri passi, infatti, il regista ha raccontato quando da attore e conduttore, Ruffini fece il salto sul grande schermo. Dalla comicità sui social a quella al cinema sembrerebbe che ormai non ci sia più distinzione in quanto la seconda non rappresenta altro che uno step necessario sia in termini di marketing sia in termini di crescita artistica.

Eppure per Paolo Ruffini, alla base c'è una mancanza di cultura cinematografica: "Ora non esistono più i registi ma esistono i Creator - ha detto Ruffini a Today - io i film li chiamo ancora film e per me chi li fa si chiama regista, queste cose non sono cambiate. Non sanno cos’è campo e controcampo, non conoscono la grammatica cinematografica. Una volta venivano dal teatro o dalla televisione, oggi non è più così anche perché fare un film non gli serve, hanno più pubblico sui social".

Una piccola porzione di creator ha avuto il proprio posto a LOL, il game show di Prime Video, debuttando così ufficialmente nel mondo della televisione. Ma chi saranno i partecipanti di LOL 4?

