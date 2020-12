Paolo Genovese torna sul set: al via le riprese di Il primo giorno della mia vita

Dopo un 2020 che ha bloccato tantissime produzioni cinematografiche, il 2021 potrebbe rivelarsi molto prolifico per Paolo Genovese, con ben due film in uscita. Il regista di Perfetti sconosciuti, che presto avrà un remake arabo e che è entrato nel Guinness dei primati, ha annunciato il suo ritorno sul set, ormai questione di giorni.

Paolo Genovese dirigerà infatti Il primo giorno della mia vita, tratto dal libro da lui stesso scritto quattro anni fa. "Tra dieci giorni sarò sul set" ha raccontato il regista nel corso della rassegna Capri, Hollywood. "Sto lavorando da tanto e ci tengo moltissimo."

Il film sarà girato a Roma, e secondo Genovese "arriva al momento giusto, anche emotivamente". Racconta infatti "una storia sulla forza di ricominciare, quando tutto intorno sembra crollare", ed è particolarmente adatto, quindi, al momento storico che l'Italia e tutto il mondo stanno vivendo.

Il primo giorno della mia vita sarà un film corale: faranno parte del cast Toni Servillo, Margherita Buy, Vittoria Puccini, Valerio Mastandrea e Sara Serraiocco.

Quando riapriranno le sale, inoltre, potremmo vedere al cinema anche Supereroi, il lavoro precedente di Paolo Genovese, interpretato da Jasmine Trinca e Alessandro Borghi, il cui destino è rimasto in sospeso a causa della pandemia. "L'uscita era prevista a gennaio per Medusa. Vedremo cosa succede, aspettiamo e resistiamo. Abbiamo voglia di mostrarlo al cinema, la sala restituisce un'emozione che nessun altro mezzo può dare. I film si fanno per il pubblico e per farli vedere sul grande schermo."