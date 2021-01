Il primo giorno della mia vita, Paolo Genovese annuncia il primo ciak del suo nuovo film

Sono iniziate a Roma le riprese del nuovo film di Paolo Genovese, intitolato Il primo giorno della mia vita. L'annuncio del primo giorno di lavoro sul set è arrivato dall'account social del regista, che ha pubblicato l'immagine del ciak del film. Genovese ha terminato poco tempo fa i lavori di un altro film prossimamente in uscita, Supereroi.

"... Una sceneggiatura se non diventa un film è un po' cartastraccia, una specie di manuale di istruzioni per raccontare una storia che se poi non la racconti che ci fai? Per questo ogni volta che inizia un film provo un grande senso di gratitudine per tutti quelli che l'hanno permesso. Insomma 'sto ciak era per dire grazie" ha scritto Genovese sul suo account Instagram.



Il primo giorno della mia vita racconta la storia di un uomo (Valerio Mastandrea), due donne (Margherita Buy e Sara Serraiocco) e un ragazzino (Gabriele Cristini) che sono arrivati ad un punto della loro vita convinti di aver ormai toccato il fondo. Proprio in quel momento incontrano un personaggio misterioso (Toni Servillo) che regala loro una settimana di tempo per fargli scoprire come sarebbe il mondo in loro assenza. Per permettere loro di ricominciare e potersi innamorare di nuovo della vita, mettendo in primo piano il valore di ogni esistenza.

Co-prodotto da Medusa Films e Lotus Production, società di Leone Film Group, Il primo giorno della mia vita comprende nel cast Valerio Mastandrea, Margherita Buy, Sara Serraiocco, Gabriele Cristini, Toni Servillo, Elena Lietti, Antonio Gerardi, Vittoria Puccini, Thomas Trabacchi e Alessandro Tiberi.



