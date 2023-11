Paola Cortellesi, C'è ancora domani proiettato nelle scuole: 'Educhiamo i giovani'

C'è ancora domani, film considerato "senza qualità", non ha ricevuto fondi dal Ministero, ma la proiezione nelle scuole la racconta diversamente: basti pensare al finale, che ha generato svariate discussioni e interpretazioni differenti tra i ragazzi - perfette testimonianze della complessità narrativa.

La regista Paola Cortellesi ha colto l'occasione per parlare del femminicidio, della mancanza di una legislazione adeguata e della necessità di educare i più giovani: le nuove generazioni devono concorrere al cambiamento culturale, anche attraverso l'introduzione di materie nuove e continuative. In altre parole, "è la scuola che deve formare gli individui, non basta la buona volontà dei professori".

Diretto e interpretato dalla Cortellesi, C'è ancora domani è ambientato nella Roma del 1946, e racconta la storia di una donna che, moglie del violento Ivano e madre di tre figli, sopravvive di giorno in giorno nella miseria più totale; come se non bastasse, Marcella (la sua figlia adolescente) sta per unirsi in un matrimonio altrettanto spiacevole. Nel cast, oltre all'attrice protagonista, ricordiamo anche Valerio Mastrandrea (Ivano Santucci), Romana Maggiora Vergano (Marcella Santucci), Emanuela Fanelli (Marisa) e Giorgio Colangeli (Sor Ottorino Santucci).

La pellicola ha incassato 1,6 milioni di euro nel weekend compreso tra il 26 e il 29 ottobre 2023, e ha ottenuto ottime recensioni da parte della critica; inoltre, ha ottenuto tre riconoscimenti presso la Festa del Cinema di Roma (Concorso Progressive Cinema, Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas e Premio del Pubblico).

Per approfondire l'argomento, non perdetevi la nostra recensioni di C'è ancora domani, un esordio dai molti pregi e dai pochissimi difetti.