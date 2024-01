Paola Cortellesi attacca il sessismo nelle fiabe: 'Biancaneve faceva la colf ai nani!'

Il successo di C'è Ancora Domani ha conferito a quella di Paola Cortellesi una potenza che nessun'altra voce italiana ha, al momento, in termini di femminismo e denuncia della società patriarcale: l'attrice e regista ne è ben consapevole, ed è tornata a toccare l'argomento durante l'apertura dell'anno accademico della Luiss.

Ospite d'onore all'evento della nota università, Cortellesi si è lanciata in un lungo monologo sul tema durante il quale ha affrontato un argomento già più volte venuto a galla, vale a dire quello degli stereotipi sessisti sui quali si basano un bel po' di fiabe della tradizione occidentale.

Da Biancaneve che "faceva la colf ai nani" e che "siamo sicuri che se fosse stata una cozza il cacciatore l'avrebbe salvata lo stesso?" al principe di Cenerentola che necessitava della scarpetta per riconoscere la sua amata ("Non poteva guardarla in faccia?") l'attrice ne ha proprio per tutti, non rinunciando neanche, una volta messe da parte le fiabe e i loro protagonisti, a rivolgere un appello diretto agli studenti maschi presenti in sala, ricordando loro di rispettare le loro compagne e le donne in generale. Un intervento che non mancherà di far parlare, proprio come quel C'è Ancora Domani risultato il film italiano più visto del 2023.