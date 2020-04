La Pantera Rosa, ecco perché Steve Martin non accettò subito il ruolo

Confrontarsi con il fantasma di una leggenda del passato non è mai semplice: se sei un attore comico e quel fantasma risponde al nome di Peter Sellers, poi, ci vuole un coraggio non da poco per cimentarsi nell'impresa. Lo sa bene Steve Martin, che qualche esitazione la ebbe eccome quando fu cercato per La Pantera Rosa.

Martin, come tutti ricorderete, fu chiamato ad interpretare l'ispettore Clouseau nei due film che omaggiarono la saga partita nel '66 con La Pantera Rosa: proprio il timore di non essere all'altezza delle strepitose interpretazioni di Sellers, però, furono causa del tergiversare dell'attore prima di accettare il ruolo.

La star de Il Padre della Sposa, in particolare, era preoccupato per il suo accento e non volle firmare per la parte di Clouseau prima di averci lavorato su un bel po'; allo stesso tempo Martin lavorò su varie idee per la sceneggiatura che propose al regista Shawn Levy, trovando la sua approvazione.

Il film ottenne comunque un buon successo, tanto da meritarsi un sequel uscito nel 2009, ma non fu particolarmente amato dalla critica, arrivando anche a guadagnarsi due nomination ai Razzie Awards. Cosa pensate dell'interpretazione di Steve Martin? Pensate che sia stato un Clouseau all'altezza di quello di Peter Sellers o che avrebbe fatto meglio a lasciar perdere? Qui, intanto, trovate la nostra recensione de La Pantera Rosa 2.