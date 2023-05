La Pantera Rosa, Eddie Murphy nel cast del film nel ruolo dell'ispettore Clouseau?

La star di Il principe cerca moglie, Eddie Murphy, sarebbe in trattative per interpretare il ruolo dell'ispettore Jacques Clouseau nel nuovo film de La Pantera Rosa, prodotto da MGM. Secondo quanto riporta Deadline, un nuovo reboot del franchise è in lavorazione e potrebbe essere proprio Murphy ad ereditare l'iconico personaggio.

Dopo il grande exploit negli anni '80 con il Saturday Night Live e i film Una poltrona per due, Beverly Hills Cop e Il principe cerca moglie, Eddie Murphy negli anni '90 si è ritagliato alcuni ruoli di successo anche negli anni '90 con film quali Un professore matto e Il dottor Dolittle, nei quali interpreta un professore universitario obeso e un veterinario che scopre di poter parlare con gli animali.



Di recente ha recitato nel sequel del cult anni '80 con Arsenio Hall; su Everyeye potete leggere la nostra recensione di Il principe cerca figlio.

Ora potrebbe concretizzarsi un desiderio antico di Murphy, da tempo appassionato e fan del lavoro di Peter Sellers in La Pantera Rosa nei celebri film degli anni '60.



Di recente l'attore ha ricevuto anche un prestigioso premio alla carriera; Eddie Murphy ha ricevuto il Cecil B. DeMille Award agli ultimi Golden Globe. Salito sul palco ha mandato in visibilio il pubblico con una battuta sullo schiaffo di Will Smith.



Cosa ne pensate? Siete pronti a vivere nuovamente le avventure dell'ispettore Clouseau con Eddie Murphy al posto di Peter Sellers?