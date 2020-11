La Pantera Rosa diventa un film live-action: tutti i dettagli sul nuovo progetto di MGM!

MGM sta cercando di riportare in auge il classico personaggio animato de La Pantera Rosa, dato che Deadline ha rivelato che Jeff Fowler è stato scelto dallo studio per dirigere un nuovo film ibrido live-action / CGI incentrato sull'iconico felino.

Fowler non è estraneo al genere, avendo diretto l'adattamento ibrido live-action Sonic the Hedgehog per Paramount. Il film è stato uno dei più grandi successi del 2020 e Paramount ha già messo in sviluppo un sequel.

"Popolare in tutto il mondo, l'eredità dell'iconica Pantera Rosa va avanti da più di 50 anni e continua ad essere scoperta e amata ancora oggi dalle nuove generazioni", hanno affermato Michael De Luca, presidente di MGM Film Group, e Pamela Abdy, presidente di MGM Film Group. "Siamo così felici di unirci a Jeff, Chris, Larry, Julie, Dan, Jonathan, Walter e Ryan per riportare sul grande schermo uno dei franchise più amati della MGM e in un modo che il pubblico non ha mai visto prima".

La pantera rosa è la serie comica più lunga e di maggior successo della MGM, creata dallo scrittore-regista Blake Edwards in collaborazione con il produttore Walter Mirisch. Nel 1964, The Mirisch Company ha prodotto The Pink Panther di Blake Edwards con Peter Sellers nei panni di un maldestro detective francese, e da lì Edwards avrebbe scritto e diretto altri otto titoli della serie. Il film è noto anche per il memorabile tema musicale "Pink Panther" di Henry Mancini, che è stato nominato per un Academy Award. Nello stesso anno venne anche prodotto il primo cartone animato cinematografico basato sul personaggio, che vinse l'Oscar per il miglior cortometraggio d'animazione.

