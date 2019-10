Nei Panni di una Principessa: Netflix annuncia il sequel del film con Vanessa Hudgens

The Hollywood Reporter segnala che il servizio di streaming on demand Netflix ha messo in produzione il sequel di Nei Panni di una Principessa, commedia sentimentale a tema natalizio del 2018 con Vanessa Hudgens.

Il titolo originale del nuovo film sarà The Princess Switch: Switched Again, ed è stato comunicato che le riprese inizieranno nel Regno Unito il prossimo mese. La data di uscita è stata fissata per le vacanze di Natale del 2020.

La Hudgens ovviamente tornerà per il progetto, così come il regista Mike Roh, che dirigerà una sceneggiatura scritta da Robin Bernheim e Megan Metzger. L'attrice sarà anche fra i produttori insieme a Brad Krevoy, Steven McGlothen e AJ Raich, mentre Amanda Phillips Atkins, Eric Jarboe e Bernheim saranno i produttori esecutivi.

Nel sequel la Hudgens impersonerà ancora le due protagoniste del film precedente, Margaret e Stacey, ma come se non bastasse per il sequel sarà aggiunta anche una terza protagonista, sempre impersonata dall'attrice. In Switched Again la duchessa Margaret erediterà inaspettatamente il trono a Montenaro, cosa che provocherà un certo attrito nel suo rapporto con Kevin (Nick Sagar). Stacy dovrà provare a risolvere la situazione, che però si complicherà ulteriormente con l'arrivo di un'altra ragazza, Fiona, incredibilmente simile a loro.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer di Nei Panni di una Principessa e al trailer di Bad Boys For Life, film nel quale rivedremo Vanessa Hudgens.