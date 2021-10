Nei panni di una principessa 3, ecco il trailer del film Netflix con Vanessa Hudgens

Netflix ha diffuso il trailer di Nei panni di una principessa 3 che seguirà ancora una volta Vanessa Hudgens mentre interpreta tre personaggi dall'aspetto identico. La regina Margaret, la principessa Stacy e la loro cugina Fiona si uniscono per risolvere il mistero su chi potrebbe aver rubato una preziosa reliquia.

Nei panni di una principessa è stato rilasciato per la prima volta su Netflix nel 2018, un sequel del film con Vanessa Hudgens intitolato Nei panni di una principessa - Ci risiamo! è uscito in tempo per le vacanze natalizie nel 2020. Ora, la tradizione avviata da Netflix continuerà con questo terzo capitolo della saga.



Nel trailer diffuso oggi viene rivelato che la regina Margherita ha deciso di ospitare un festival internazionale di Natale e l’ospite più speciale è la Stella della Pace, un'opera d'arte inestimabile portata dal Vaticano. La tensione aumenta quando la Stella viene rubata da un caveau ad alta sicurezza e non ci sono indizi per trovarla.

La sinossi del film recita: “Quando un reperto inestimabile viene rubato, la Regina Margaret e la Principessa Stacy chiedono l’aiuto dell’audace cugina di Margaret, Fiona che in coppia con un affascinante e misterioso uomo del passato, cercherà di recuperare il reperto, mentre si riaccende la scintilla di una stuzzicante storia d’amore natalizia dando vita ad un cambiamento del tutto inaspettato.”

La pellicola è diretta da Mike Rohl, che ha diretto anche i due film precedenti, mentre la sceneggiatura è firmata da Robin Bernheim. Oltre a Hudgens ci sono molte nuove new entry nel cast di Nei panni di una principessa. Il film uscirà su Netflix il prossimo 18 novembre, fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo trailer!